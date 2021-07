Darauf haben Anleger mehr als ein Jahr gewartet. Die EZB erlaubt Finanzinstituten wieder ohne Auflagen an ihre Aktionäre Dividenden auszuschütten. Zwar mahnt die Aufsicht weiterhin zur Mäßigung, doch einige Großbanken fiebern diesem Tag bereits seit Längerem entgegen und haben entsprechend Gewinne zurückgestellt. Somit warten Milliarden an Euro auf Ausschüttung an die Anleger. DER AKTIONÄR stellt die Favoriten vor.Erleichterung bei Europas Banken: Ab Oktober dürfen sie wieder Geld an ihre Aktionäre ...

