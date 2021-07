Die Aktie von SAP hat nach den Quartalszahlen vom Mittwoch leicht an Wert verloren, bleibt charttechnisch aber im grünen Bereich. Auch die Analysten erwarten steigende Kurse.Die nur minimal angehobene Prognose nach einem eher soliden zweiten Quartal sorgte bei den SAP-Aktionären am vergangenen Mittwoch für Enttäuschung. Die Aktie von SAP rutschte nach der Zahlenveröffentlichung in der Spitze um 4,5 Prozent nach unten. Im Bereich der Unterstützungszone bei 116,50 Euro stabilisierte sich das DAX-Papier ...

