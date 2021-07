Hannover (www.anleihencheck.de) - Die über den Erwartungen liegenden deutschen und europäischen Einkaufsmanagerdaten haben die Kurse der deutschen Staatsanleihen belastet, so die Analysten der Nord LB.Anders als die deutschen Staatsanleihen hätten US-Treasuries im späten Handel anfängliche Verluste weitgehend aufholen können. Alles in allem sei der Handel am Freitag in ruhigen Bahnen verlaufen. Konjunkturdaten mit großer Marktwirkung habe es keine gegeben. ...

