Die Öl- und Heizölpreise sind mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Nordseeöl notiert gut ein Prozent tiefer als am Freitag, im Bereich von 73,50 Dollar je Barrel und die nationalen Heizölpreise werden ca. 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger erwartet. Die in der Vorwoche aufkeimende Nachfrage ebbt preisbedingt wieder ab. Im Gegensatz zu den starken Kursschwankungen, die zu Beginn ...

