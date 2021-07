HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 55 Euro angehoben. Möglicher Kursdruck auf Deutsche Wohnen nach dem Scheitern des Übernahmeversuches durch Vonovia - und falls es keine weiterer Offerte geben sollte - wäre wohl nur vorübergehend, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Deutsche Wohnen überzeuge auch Dank des Fokus auf Berlin, Dresden/Leipzig und Frankfurt mit hoher Effizienz. Solange die Nachfrage nach Wohnungen in Ballungsräumen hoch bleibe, habe das Unternehmen gute Perspektiven./mis/ag



