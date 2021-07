Im zweiten Quartal hat sich der Kurs der Aktien von BB Biotech um 5,8 Prozent verbessert, wenn man den Schweizer Franken zugrunde legt. Der NAV stieg in dieser Periode um 3,3 Prozent an. In Dollar beläuft sich das Plus auf 5,3 Prozent. Vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...