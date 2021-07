Hyzon Motors hat ein neues Wasserstoffspeichersystem für seine H2-Trucks entwickelt, um das Gewicht, die Herstellungskosten und die Komponentenanforderungen zu reduzieren. Hyzon will die Eigenentwicklung auch an andere Nutzfahrzeug-Unternehmen lizensieren. Die neue zum Patent angemeldete Technologie integriert leichte Verbundwerkstoffe in den Metallrahmen des Systems und hat laut einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...