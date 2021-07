Chinesische Aktien entwickeln sich seit Monaten schlechter als die Aktien aus den USA und Europa. Am Freitag war jedoch ein deutlich stärkerer Rückgang zu beobachten. Mit dem weiteren starken Rückgang am heutigen Tag wurde die Abwärtsbewegung in die neue Woche verlängert. Der Index fiel heute unter die wichtige Preiszone bei 9.775 Punkten, die zusätzlich durch das 61,8% Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtsbewegung gestärkt wird. Die chinesischen Behörden planen eine umfassende Überarbeitung ...

