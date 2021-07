26.07.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) will gemeinsam mit Renault in Europa mit dem gemeinschaftsunternehmen HYVIA Marktführer mit Brennstoffzellen-Transportern und Kleinbussen werden. Doch jetzt tritt ein starker Wettbewerber auf den Plan. Während man in Frankreich Nägel mit Köpfen machte und aus dem MoU im Januar zwischen Renault und Plug Power einen kompletten "Konzern" formte, der bereits Ende 2021 mit diversen Modellen im Leicht-LKW Bereich am europäischen Markt aktiv sein will, steht jetzt mit Ford und Mahle ein weiteres Gespann bereit diesen lukrativen Markt ...

