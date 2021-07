Heute im gabb: Um 11:45 liegt der ATX TR mit +0.32 Prozent im Plus bei 6931 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +4.20% auf 14.275 Euro, dahinter Frequentis mit +3.97% auf 24.85 Euro und Porr mit +1.93% auf 16.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15589 ( -0.52%, Ultimo 2020: 13719). - VST vs. S&T und Verbund vs. Addiko Bank im Aktienturnier-Semifnale, Post neue Nr. 1 der Ranglste- Sager des Tages: Tiemon Kiesenhofer über Anna Kiesenhofer- Voquz Labs präsentiert als 36. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow- PIR-News: Strabag, Andritz, CA Immo, Lenzing, Research zu Fabasoft und RBI- Kurze zu Bawag- Unser Robot sagt: CA Immo, Wienerberger, Uniqa und weitere Aktien auffällig, Michael Strugl führt im CEO-Ranking- ...

