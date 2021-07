Der Obst- und Gemüse-Produzent Dole treibt seine Börsenpläne voran: Am Mittwoch soll das IPO an der NYSE über die Bühne gehen und dem Unternehmen einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einbringen. Mit dem Börsengang soll auch die Fusion von Dole und Total Produce zur weltweiten Nummer eins finanziert werden.Insgesamt plant das Unternehmen, 26 Millionen Aktien zwischen 20 und 23 Dollar das Stück zu platzieren. Am oberen Ende käme das IPO auf ein Emissionsvolumen von 598 Millionen Dollar und ...

