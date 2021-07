Köln (ots) - Für alle Nachwuchswissenschaftler*innen und Weltendeckende kommt am 07. und 08. August in bis zu 300 Kinos das blaueste Woozle Goozle Kinoerlebnis Deutschlands, das in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur Studio57 umgesetzt wird. Der verrückte Erfinder und sein bester Freund Simón sind zum ersten Mal auf der großen Leinwand erlebbar. Gezeigt werden zwei Überraschungsepisoden, vollgepackt mit Spaß und ganz viel Wumms.Mit im Gepäck sind natürlich auch Experimente und Streiche mit jeder Menge Action und Lachpotential. Denn der freche Tüftler Woozle ist vor allem für seinen unerschöpflichen Ideenreichtum und seine Vorliebe für Explosionen bekannt. Woozle und Simón führen auf der Leinwand durch die exklusive Aufführung und laden zu großen Entdeckungen ein.Und es gibt noch viel mehr: Vor einer Fotowand mit buntem Woozle-Motiv können alle Fans Erinnerungsfotos schießen und Woozles Kino mit Wumms zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Das Kino wird hierbei zur blauen Erlebniswelt mit vielen blauen Luftballons. Für noch mehr Blau sorgen dann die Kinder mit blauer Kleidung und selbst gebastelten Woozle-Masken. Alle mutigen Tüftler*innen bekommen am Ende des Events zudem eine Urkunde überreicht.Das CINEDOM in Köln macht SUPER RTL an diesem Wochenende zum Woozle Highlight-Kino. Neben den beiden Woozle Goozle Episoden und einer actiongeladenen Aufführung sorgt auch ein spannender Woozle Parcours für viel Wumms, in dem die Kinder sich austoben und ihr sportliches Geschick beweisen können. Das Allerbeste: die Kinder haben die Chance ihren Radiomoderator Simón mit TOGGO Radio hautnah vor Ort zu erleben.Eine Übersicht über alle teilnehmenden Kinos und weitere Informationen zu Woozles Kino mit Wumms gibt es auf TOGGO Eltern: https://www.toggoeltern.de/woozles-kino-mit-wumms/Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 Kölnkommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/4978019