++ Europäischer Aktienmarkt handelt schwächer ++ DE30 stoppt Rückgang an der 200-Stunden-Linie ++ Fusion Vonovia-Deutsche Wohnen wird wahrscheinlich scheitern ++ Die europäischen Aktienmärkte starteten mit bärischen Kurslücken in die neue Woche. Deutsche, schweizerische und niederländische Aktien sind heute die größten Nachzügler in Europa, während die schwedischen und österreichischen Indizes sich leicht über den Schlusskursen vom Freitag halten konnten. Der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für Juli wurde um 10:00 Uhr veröffentlicht und zeigte einen unerwarteten Rückgang. Es wurde erwartet, dass der Index von 101,7 auf 102,3 steigen würde, ...

