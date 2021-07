NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh vor dem Quartalsbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Der Kochboxeanbieter werde die Markterwartungen im zweiten Quartal höchstwahrscheinlich toppen, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er geht davon aus, dass die Umsatzprognose für 2021 erhöht wird. Der Ausblick für die operative Ergebnismarge könnte aber sinken wegen vorgezogener Investitionen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 05:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 05:13 / ET



ISIN: DE000A161408

