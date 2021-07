DJ PTA-CMS: Edel SE & Co. KGaA: Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Hamburg (pta021/26.07.2021/11:51) - 20. Zwischenmeldung

Die Edel SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 17. Februar 2021 bis einschließlich 23. Juli 2021 insgesamt 63.170 Stückaktien der Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503 | WKN: 564950) im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 15. Februar 2021 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 17. Februar 2021 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 17. Februar 2021 bis einschließlich 23. Juli 2021 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Gesamtzahl erworbener Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 17.02.2021 1.931 2,8207 5.446,77 18.02.2021 2.230 2,7900 6.221,70 19.02.2021 2.090 2,8295 5.913,66 22.02.2021 2.100 2,80 5.880,00 23.02.2021 1.200 2,7750 3.330,00 24.02.2021 2.050 2,7663 5.670,92 25.02.2021 1.990 2,8302 5.632,10 26.02.2021 2.042 2,80 5.717,60 02.03.2021 1.948 2,90 5.649,20 31.03.2021 1.426 2,98 4.249,48 06.04.2021 1.799 3,06 5.504,94 07.04.2021 1.839 2,98 5.480,22 08.04.2021 1.830 3,02 5.526,60 09.04.2021 1.910 3,06 5.844,60 13.04.2021 1.667 3,00 5.001,00 14.04.2021 1.607 2,98 4.788,86 20.04.2021 1.456 2,96 4.309,76 21.04.2021 1.554 3,00 4.662,00 26.04.2021 1.016 3,00 3.048,00 27.04.2021 892 3,02 2.693,84 28.04.2021 767 3,00 2.301,00 29.04.2021 775 3,00 2.325,00 30.04.2021 553 2,98 1.647,94 03.05.2021 601 3,00 1.803,00 04.05.2021 500 3,00 1.500,00 06.05.2021 512 3,10 1.587,20 07.05.2021 776 3,14 2.436,64 10.05.2021 811 3,10 2.514,10 11.05.2021 841 3,04 2.556,64 12.05.2021 839 3,08 2.584,12 17.05.2021 927 3,06 2.836,62 19.05.2021 890 3,04 2.705,60 20.05.2021 901 3,02 2.721,02 25.05.2021 897 3,04 2.726,88 28.05.2021 924 3,00 2.772,00 03.06.2021 832 3,04 2.529,28 07.06.2021 503 3,06 1.539,18 10.06.2021 394 3,06 1.205,64 11.06.2021 362 3,02 1.093,24 16.06.2021 257 3,02 776,14 21.06.2021 211 2,98 628,78 22.06.2021 217 3,00 651,00 23.06.2021 213 2,96 630,48 24.06.2021 388 2,82 1.094,16 25.06.2021 358 2,82 1.009,56 29.06.2021 392 3,00 1.176,00 30.06.2021 569 3,06 1.741,14 01.07.2021 577 3,06 1.765,62 02.07.2021 626 3,10 1.940,60 06.07.2021 800 3,06 2.448,00 07.07.2021 450 3,04 1.368,00 08.07.2021 858 3,04 2.608,32 09.07.2021 800 3,04 2.432,00 12.07.2021 879 3,16 2.777,64 15.07.2021 876 3,16 2.768,16 16.07.2021 909 3,10 2.817,90 19.07.2021 957 3,02 2.890,14 20.07.2021 1.008 3,00 3.024,00 21.07.2021 1.193 3,02 3.602,86 22.07.2021 1.206 2,98 3.593,88 23.07.2021 1.244 2,98 3.707,12 Gesamt 63.170 2,9667 187.407,84

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 17. Februar 2021 bis einschließlich 23. Juli 2021 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 63.170 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Edel SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der Edel SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet auf der Website der Gesellschaft (www.edel.com) im Bereich 'Wer wir sind', Unterabschnitt 'Aktienrückkaufprogramm' abrufbar.

Hamburg, 26. Juli 2021

Edel SE & Co. KGaA Die persönlich haftende Gesellschafterin

(Ende)

Aussender: Edel SE & Co. KGaA Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Christoph Engel Tel.: +49 40 89085-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com

ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

