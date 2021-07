München (ots) -Letzte Klappe für zwei neue Filme der beliebten "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Zimmer mit Stall" in der Ferienregion Oberbayern. In Hausham und Umgebung entstanden "Ein Pferd geht durch" (AT) und "Zirkus Poldini" (AT). Neben den Publikumslieblingen Aglaia Szyszkowitz und Friedrich von Thun sind wieder Philipp Sonntag, Bettina Mittendorfer und Carolin Garnier dabei. In Gastrollen spielen außerdem Ruby O. Fee, Florian Karlheim, Josephine Ehlert u.a. Die Dreharbeiten stellten die Darsteller vor ganz neue Herausforderungen. So absolvierten Friedrich von Thun und Episodenstar Winfried Glatzeder eigens ein Clown-Training beim berühmten Kult-Clown Peter Shub (Circus Roncalli, Cirque du Soleil)."Zimmer mit Stall" - Ein Pferd geht durch" (AT)Wenn ihn der Hafer sticht, setzt bei Barthl (Friedrich von Thun) die Vernunft aus. Auf der Landstraße liefert sich der übermütige Mofafahrer ein waghalsiges Wettrennen mit einem nichtsahnenden Reiter (Florian Karlheim). Als das Pferd den Mann abwirft, verliert dieser bei dem heftigen Sturz das Gedächtnis. So kommt Sophie (Aglaia Szyszkowitz) auf ihrem Fuchsbichlerhof zu einem hilflos scheinenden Kostgänger, der nicht einmal mehr seinen Namen weiß. Während Barthl schon bald an dessen Zustand zweifelt, findet die Stallwirtin durchaus Gefallen an ihrem charmanten Pflegegast. Leonie (Carolin Garnier) leidet indes unter der Trennung von ihrem Freund Max (Patrick Schlegel). Zum Liebeskummer kommt Ärger über ihre vielbeschäftige Mutter: Sophies Kopf dreht sich pausenlos um Probleme anderer, für ihre eigene Tochter hat sie aber kein offenes Ohr!"Zimmer mit Stall - Zirkus Poldini" (AT)Sophie (Aglaia Szyszkowitz) ist an den alltäglichen "Zirkus" mit Stallbewohner Barthl (Friedrich von Thun) ebenso wie Überraschungsgäste gewöhnt. Als nahe dem Fuchsbichlerhof ein Zebra und ein Kamel gesichtet werden, zweifelt auch sie kurz an ihrer Wahrnehmung. Doch die Tiere gehören zum Zirkus Poldini, dessen Zelt abgebrannt ist, und damit beginnt eine große Grundsatzdiskussion in der Gemeinde. Die Frage nach Brandstiftung oder Versicherungsbetrug sorgt für Aufregung, und etliche Bewohner zeigen sogar offen ihre Abneigung gegen das "fahrende Volk". Während Sophie unbürokratisch hilft, ist Barthl wenig begeistert. Als er jedoch den Clown Mateo (Winfried Glatzeder) und dessen Familiengeschichte kennenlernt, setzt auch bei ihm eine Auseinandersetzung mit tiefsitzenden Vorurteilen ein.Die TV-Reihe "Zimmer mit Stall" ist eine Produktion der Roxy Film GmbH (Produzenten: Andreas Richter, Ursula Woerner und Annie Brunner) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Inszeniert wurden die Filme von den beiden mehrfach preisgekrönten Regisseuren Sebastian Stern ("Ein Pferd geht durch") und Ngo The Chau ("Zirkus Poldini"). Die Drehbücher dazu stammen von Sebastian Goder in einer Bearbeitung von Christian Limmer und Sebastian Stern ("Ein Pferd geht durch") sowie Philipp Weinges und Holger Gotha ("Zirkus Poldini"). Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).Foto unter ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold, Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.de Medienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf, Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4978093