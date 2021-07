DJ Berlin fordert von Tunesien Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich "sehr besorgt" über die jüngste Eskalation der Lage in Tunesien gezeigt. "Wir denken, dass es jetzt wichtig ist, wirklich schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren", sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Lage in Tunesien unterstreicht auch aus unserer Sicht die Dringlichkeit, jetzt politische und wirtschaftliche Reformen wirklich in Angriff zu nehmen", hob sie hervor. Dies könne nur in einer konstruktiven Zusammenarbeit aller Verfassungsorgane gelingen, und dafür sei die Arbeitsfähigkeit aller Organe notwendig.

Adebahr betonte, es gebe eine "momentane Aussetzung" der Arbeit des Parlaments, eines wichtigen Verfassungsorgans, durch den Staatspräsidenten unter Berufung auf einen entsprechenden Artikel der Verfassung des Landes. Die Maßnahme halte die Bundesregierung aber für eine "recht weite Auslegung der Verfassung". Das Gespräch mit der tunesischen Botschafterin in Berlin solle gesucht werden, und der deutsche Botschafter in Tunesien führe aktuell Gespräche im Außenministerium.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2021 06:27 ET (10:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.