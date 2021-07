London (www.fondscheck.de) - Der erste europäische ETF für Unternehmenssoftware mit einem ESG-Screening, der Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETF (Ticker: SOFT) "SOFT", wird am 3. August an der Deutschen Börse notiert und für den Verkauf in ganz Europa zugelassen sein, so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

