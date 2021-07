26.07.2021 - Ein eher stilles Brensntoffzellenurgestein, die Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079) meldet sich mit einer neuen Kooperation auf der Bühne zurück. Die Logik, die im Einsatz von Solarenergie für die Erzeugung grünen Wasserstoffs liegt, hat man nicht nur in Abu Dhabi und Dubai erkannt. Währen dort vor Ort die grossen Konzerne, wie Siemens Energy, das Geschäft unter sich aufteilen, gehen Nel und jetzt auch Bloom andere Wege, um am imme rgüsntiegr werdenden Solarstrom eine immer günstiegr werdende Wasserstoffelketrolyse "anzuhängen". Nel wählte First Solar als Partner für diese Zukunfstintiative ...

