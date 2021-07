Das wäre der Krypto-Hammer des Jahres, der selbst den Tesla-Einstieg noch toppen würde. Gerüchten zufolge drängt Amazon in Richtung Bitcoin. Die US-Amerikaner haben in westlichen Ländern einen gewaltigen E-Commerce-Marktanteil von rund 40 Prozent.Zunächst sorgte eine Stellenanzeige von Amazon für einen "Digital Currency and Blockchain Product Lead" für Fantasie. Dann wurde in der Londoner Zeitung City A.M. eine anonyme Quelle zitiert, laut derer schon ab Ende 2021 das Einkaufen per Bitcoin bei Amazon ...

