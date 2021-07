Der Goldpreis startet fester in die neue Woche. Auch Silber kann anziehen. Allerdings ist der Start der Minenaktien etwas holprig. Das Gros der Goldproduzenten stand heute in Australien unter Druck. Doch aus Sicht der Bullen sicherlich positiv: Bei Gold kann das Niveau von 1.800 Dollar bislang verteidigt werden. Ein Ereignis dürfte diese Woche den Verlauf des Goldpreises kurzfristig maßgeblich prägen: Die Sitzung der US-Notenbank, die am Dienstag beginnt und deren Ergebnis am Mittwoch bekannt gegeben ...

