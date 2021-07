Wien (www.fondscheck.de) - Das verwaltete Volumen der Immobilien-KAGen in Österreich wächst ungebremst und hat per Jahresmitte sogar die magische Zehn-Milliarden-Euro-Grenze überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Die offenen Immobilien-Investmentfonds hätten laut der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften VÖIG ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn um 551 Millionen Euro - das entspreche einem Wachstum von 5,72 Prozent - steigern können. Hauptverantwortlich für den Geldsegen seien dabei Nettomittelzuflüsse von 444 Millionen Euro gewesen. ...

