Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management (LAM) baut mit der Einstellung von Robert Wall seine globale Alternative Investments-Plattform aus, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wall wird im Oktober als Managing Director und Leiter Sustainable Private Infrastructure in das Unternehmen eintreten und von London aus für LAM tätig sein. ...

