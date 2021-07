Allego hat an der Unesco-Welterbestätte Zeche Zollverein, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Essen, einen HPC-Ladepark eröffnet. Er umfasst acht Ultra-Schnellladepunkte, die Teil des EU-Projekts MEGA-E (Metropolitan Greater Areas Electrified) sind. Hinzu kommen vier AC-Ladepunkte. Die AC-Ladepunkte sollen für Besucher sein, "die etwas länger bleiben möchten", wie Allego in der Mitteilung schreibt. ...

