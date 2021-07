Um 11:45 liegt der ATX TR mit +0.32 Prozent im Plus bei 6931 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +4.20% auf 14.275 Euro, dahinter Frequentis mit +3.97% auf 24.85 Euro und Porr mit +1.93% auf 16.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15589 ( -0.52%, Ultimo 2020: 13719). Ab heute laufen 3 Tage Semifinale im 8. Aktienturnier by IRW Press. Am Donnerstag und Freitag wird dann das Finale ausgetragen. Hier die beiden Semifinals. VST vs. S&T VST Building Technologies besiegte in Runde 1 RBI mit -1.09% zu -1.97%, in Runde 2 Wienerberger mit 0.00% zu -1.01%. In Runde 3 reichte gegen die VIG ein 0.00% zu -0.65%. S&T besiegte in Runde 1 Erste Group mit 4.38% zu -1.52%, in Runde 2 Zumtobel mit 1.28% zu -0.12% und in Runde 3 Mayr-Melnhof mit 1.17% zu ...

