Der Silberpreis kommt nicht so recht in Bewegung. Charttechnisch könnte nun aber eine Entscheidung anstehen. Sollte die 200-Tage-Linie nicht bald fallen, könnte die nächste Unterstützung ins Visier der Silberbären rücken.

Silberpreis: Bären und Bullen im Duell

Bis auf 24,96 US-Dollar je Feinunze war der Silberpreis am Dienstag vergangener Woche durchgereicht worden. Es war eine Folge der Schwäche am Freitag davor, denn zahlreiche Stopps wurden ausgelöst. Doch bevor die nächste wichtige Unterstützung bei 24,80 US-Dollar ins Blickfeld rückte, konnte sich der Silberpreis fangen. Inzwischen befinden wir uns wieder deutlich über dieser Marke. Nun kommt es auf zwei Dinge an: Zum einen drücken immer wieder Meldungen über ein Abflauen des Weltwirtschaftswachstums auf den Preis; Silber wird schließlich zu mehr als 50 Prozent in der Industrie verwendet. Zum anderen wird Silber immer noch als "kleiner Bruder" von Gold gesehen. Dementsprechend leidet das Metall bei schwachen Goldpreisen mit. Unklar bleibt, welche Sicht auf Silber sich durchsetzen wird.

Silber: Charttechnische Entscheidung steht an!

Fakt ist aber, dass es nun sehr spannend wird. Denn nun muss sich die ...

