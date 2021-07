Berlin (ots) - Mit einem Straßenschild auf Jiddisch wollte der Künstler SebestyénFiumei in Berlin-Mitte auf die Vergangenheit der Almstadtstraßeaufmerksam machen, die als "Grenadierstraße" einst die Hauptader desjüdischen Scheunenviertels bildete. "Berlin ist ja eigentlich voll mitErinnerungskultur. Aber dort steht nicht einmal eine Tafel, die denhistorischen Kontext der Straße erklärt", sagte Fiumei der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" (Dienstagausgabe). Das Bezirksamt Mitteentfernte das Schild nach wenigen Wochen mit der Begründung, dasses sich dabei nicht um ein amtliches Verkehrszeichen handele.Nachdem "nd.DerTag" und der Künstler selbst das Bezirksamt kontaktierten, hatdas Bezirksamt Mitte nun angeboten, das Schild auf offiziellem Weg, übereinen Antrag auf "Sondernutzung", wieder anzubringen. Der Künstler hattedas Schild ohne Genehmigung installiert, um der offiziellenErinnerungskultur, die "in Deutschland eigentlich immer von oben herab"käme, und vordergründig "das Bild der assimilierten deutschen Juden"vermittele, etwas entgegenzusetzen.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4978400