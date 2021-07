Brent C.O. befindet sich in einer wichtigen Phase. Brent C.O. befindet sich in einer wichtigen Phase. Die aktuelle Gemengelage ist nicht ohne Risiken für die Entwicklung des Preises, auch wenn Brent C.O. vermeintlich negative Einflüsse bislang vergleichsweise gut wegstecken konnte. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hat sich zumindest einiges getan. Rückblick. So hieß es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...