Mainz (ots) -Woche 31/21Montag, 02.08.Bitte Programmänderungen beachten:7.15 Böse BautenHitlers Architektur - Von Weimar bis zum KriegDeutschland 2019"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt "Kokain-Kick - Lieblingsdroge der Leistungsgesellschaft" um 7.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmergänzung und neue Beginnzeiten beachten:1.20 Vom Autoboss zum Gejagten - Der Fall Carlos GhosnFrankreich 20202.05 Hail Satan? - Amerika und seine SatanistenUSA 20193.35 16 Shots - Polizeigewalt in ChicagoUSA 20194.15 Unter Waffen - Amerikas tödliche LeidenschaftUSA 2019Freitag, 06.08.Bitte Programmergänzung und neue Beginnzeiten beachten:5.15 Weltmacht HuaweiHightech-Riese unter SpionageverdachtChina/Frankreich 20206.00 Frontal 21-DokumentationTurbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in BrandenburgDeutschland 20216.45 Auto Macht Deutschland - Die Autoindustrie und ihre PolitikDeutschland 20207.30 ZDFzoomDatenkrake AmazonDie dunkle Seite des Online-RiesenGroßbritannien/Deutschland 2020(weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen)