London (www.anleihencheck.de) - Der Markt erwartet in dieser Woche eine Art neues Signal von der FED, so Luke Bartholomew, Senior Monetary Economist bei Aberdeen Standard Investments.Aber das sei unwahrscheinlich, und Jerome Powell werde voraussichtlich eher auf Zeit spielen.Es sei viel darüber spekuliert worden, ob der Ausschuss über das weitere Vorgehen uneins sei. Aber die Entscheidungsträger innerhalb der FED, seien sich immer noch weitgehend einig, was den Kurs der Zinssätze angehe. Darüber hinaus sei die unvermeidliche Ausbreitung der Delta-Variante sicherlich eine Überlegung für die FED, die zu den Abwärtsrisiken beitrage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...