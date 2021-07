DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. Juli (vorläufige Fassung)

=== 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Ergebnis 1H 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni PROGNOSE: +8,2% gg Vj zuvor: +8,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +8,6% gg Vj zuvor: +9,2% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Waltham *** 13:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 125,0 zuvor: 127,3 *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q, Mountain View *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle *** 22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City *** 22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond *** 22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q, Rom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 26, 2021

