Das war ein Paukenschlag, als der Wohnungskonzern Vonovia mitteilte mit der Deutsche Wohnen fusionieren zu wollen. Und jetzt gibt es einen weiteren: daraus wird nichts. Die Vonovia kündigte in einer Pflichtmitteilung an, nicht das dafür nötige Quorum von 50 Prozent plus eine Aktie zu erreichen. Das war nicht der erste Versuch einer Fusion der beiden Unternehmen. Diesmal scheiterte es an den passiven Indexfonds, die den Dax nachbilden und ihre Papiere gar nicht anbieten dürfen und es lag an den Hedgefonds, die auf ein höheres Angebot gesetzt haben. Stefan Riße von Acatis Investment mit seiner Einschätzung im Gespräch mit Martin Kerscher in wallstreet:online TV.