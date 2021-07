Die Aktie von Electronic Arts hängt mittelfristig zwar noch in einem Seitwärtstrend fest - doch gute Nachrichten sorgen für neuen Schwung. Nach einem Plus von 1,9 Prozent am Freitag, könnte es auch künftig weiter nach oben gehen.Nach dem "EA Play Live 2021"-Event am Donnerstag, bei dem Electronic Arts in einem Stream einige Neuigkeiten ankündigte, haben unterschiedliche Analysten die aktuelle Pipeline des Spielekonzerns gelobt. "EA hat eine starke Pipeline an neuen Inhalten mit kreativen Innovationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...