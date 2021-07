Wegen veränderter Geschäftserwartungen an das Blutkrebsmedikament Tafasitamab (Monjuvi) hat der Biotechkonzern MorphoSys das obere Ende seiner Umsatzprognose für 2021 gekappt. Der Erlös des Jahres 2021 dürfte nun bei 155 bis 180 Millionen Euro liegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Montag in Planegg bei München mit. Bisher hatte das...

