Der Elektroautobauer Lucid Group wird heute zum ersten Mal an der NASDAQ gehandelt. Der Börsengang des Tesla-Konkurrenten wurde mit einer Unternehmenshülle durchgeführt.Lucid Group wird seit heute unter dem Symbol "LCID" an der US-amerikanischen Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Der Börsengang erfolgte über eine SPAC, eine Special Purpose Acquisition Company. Am Freitag wurde die Fusion von Lucid mit der Unternehmenshülle "Churchill Capital Corp. IV" im zweiten Anlauf genehmigt. Dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...