Die neue Börsenwoche startet mit kräftigen Abgaben an den chinesischen Börsen. Dort stehen sämtliche chinesischen IT-Aktien unter kräftigem Abgabedruck, nachdem die chinesische Regierung offensichtlich die Bildungs-Unternehmen verstaatlichen möchte. Was ist da dran? Und wie wirkt sich das auf Alibaba, Baidu & Co. aus? Wichtig ist, dass Sie als Anleger hier differenzieren müssen. Doch nicht nur dieses Thema wird uns in dieser Woche beschäftigen, sondern ein echter Zahlenreigen, der in dieser Woche über uns hereinbricht. Wer alles berichtet, darüber berichtet die neue Ausgabe der "Börsenwoche". Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.