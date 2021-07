Der Name Churchill Capital Corp IV ist seit dem Wochenauftakt Geschichte: Offiziell firmiert sowohl das Unternehmen als auch die Aktie ab dem heutigen Handelstag unter der Bezeichnung Lucid Group Inc samt neuem Ticker-Symbol. Zudem wurde dem aufstrebendem E-Autobauer und Tesla-Wettbewerber am Montag eine traditionsreiche Aufgabe zu teil.Mit dem neuen Namen ging auch der Wechsel des Ticker-Symbols von CCIV in LCID einher. Zudem hat das Lucid-Managementteam am Montag die Opening-Bell an der Nasdaq ...

