Traeger erhöht die Temperatur und liefert Zahlen zum für Donnerstag geplanten Börsengang. Dabei bleibt das Unternehmen unterhalb der Größenordnung, über die im Vorfeld spekuliert wurde. Der Grill-Hersteller ist nicht das einzige Unternehmen aus dem Sektor, das aktuell an einem Sprung aufs Parkett arbeitet.Für einen Preis von 16 bis 18 Dollar pro Aktie will das Unternehmen bis zu 23,5 Millionen Papiere platzieren. In der Mitte der Preisspanne würde Traeger auf eine Bewertung von 2,2 Milliarden Dollar ...

