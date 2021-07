London (www.fondscheck.de) - Schroders Capital gibt bekannt, dass für den Schroder Euro IG Infra Debt Fund V ("Fund V") 335 Millionen Euro eingesammelt wurden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das auf Infrastruktur spezialisierte Team von Schroders Capital investiert mit dem Fund V in vorrangig zu bedienende, europäische Investment-Grade-Anleihen. Für den Fonds werden Kapitalzusagen im Gesamtbetrag von 750 Millionen Euro angestrebt. ...

