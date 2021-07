Erweiterung der patentierten Technologie zur Erkennung von Mutationen zur Erkennung neu auftretender, besorgniserregender COVID-19-Varianten

SpeeDx Pty. Ltd., ein Entwickler innovativer molekulardiagnostischer Lösungen, brachte jetzt eine neue Produktlinie von Forschungsreagenzien auf den Markt, die die Reflex-Variantenanalyse für kursierende und besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten (Variants of Concern, VOC) unterstützen. Die rasche Entwicklung der PlexPrime-Tests zur SARS-CoV-2-Genotypisierung* wird die Untersuchung und Überwachung des Spektrums neu auftretender und zirkulierender SARS-CoV-2-VOCs unterstützen, die mit erhöhter Übertragbarkeit, verminderter Impfstoffwirksamkeit oder anderen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden und möglicherweise spezifische Maßnahmen zum Schutz der Volksgesundheit erfordern.1

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210726005584/de/

SpeeDx unique technology excels in mutation detection applications and can readily be applied to variants reported in the SARS-CoV-2 sequence databases. Compatible with standard qPCR instrumentation, the PlexPrime SARS-CoV-2 Genotyping research reagents can reduce the manual process of preparing positive samples for sequence analysis by identifying samples of interest, focusing downstream activities, and ultimately reducing turn-around and hands-on time for laboratories. (Photo: Business Wire)