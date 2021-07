Fast sechs Wochen befand sich der Kupfer-Future in einem Seitwärtsmarkt aus dem der Dezember-Kontrakt Ende letzter Woche ausbrechen konnte. Seit der "Bärenfalle" am 19. Juli ging es inzwischen mehr als zehn Prozent nach oben. Aktuell handelt der Dezember-Kontrakt bei 457 Cent und ist damit nur noch knapp sieben Prozent von einem neuen Allzeithoch entfernt.Im Zuge der größeren "Risk-Off"- Bewegung ist der Kupfer-Future am vergangenen Montag, 19. Juli, aus seinem kurzfristigen Trading-Dreieck nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...