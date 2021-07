Zürich (ots) - Über 220 werdende Gründer bewarben sich für das Programm, 40 gingen an den Start, und nach intensiven vier Monaten aggressiver Business-Building-Sprints und ständigen Feedbacks konnten nur sechs neue Unternehmen es schaffen."Founder Institute ist hart, denn Unternehmertum ist härter", sagt Daniel Böhi, Direktor des Founder Institute Switzerland, "aber von unseren Gründern, die es bis zum Abschluss schaffen, sind über 70% erfolgreich am Markt."Jeder dieser Gründer hat ein aussergewöhnliches Mass an Ausdauer und Kreativität bewiesen, und ihre Unternehmen wurden gründlich überprüft und von Top-Startup-Experten und Mentoren unterstützt.Diese sechs Unternehmen sind die Alumni des Founder Institute Schweiz im Frühjahrssemester 2021:Hoursec: Effiziente KI auf dem Chip (Alexandra Pinto, Gründerin und CEO)Vertliner: Autonome Robotersysteme für präzise Indoor-Assessment-Aufgaben (Michael Striligás, Gründer und CEO)Gainwise: der neue Marktplatz für intelligente langfristige Investitionen (Markus Ursprung, Mitgründer und CMO)Foodanza: Scale-up- und Expansionsdienstleistungen für Unternehmen im Plant Based Food-BereichGuideling: eine mobile App-Software für Hotels und Unterkünfte (Gonçalo Castanho, Mitgründer und CEO)KAPSLY: eine Plattform zur Verfolgung, Bewertung und Verwaltung aller Beiträge von Startup-Unterstützern (Vincent Irrling, Mitgründer & CEO)Die Durchführung des virtuellen Frühjahrsprogramm 2021 wäre ohne Hilfe nicht möglich gewesen. "Es braucht wirklich ein ganzes Ökosystem, um ein Startup zu gründen", sagt Böhi, "unsere Gründer hatten Hilfe von einigen der besten Startup-Mentoren in der Schweiz."Zu den lokalen Partnern des Founder Institute Switzerland gehören die Valesia Group, das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, newsaktuell (Schweiz) AG, Wenger & Vieli, gfm - Schweizer Gesellschaft für Marketing, Resilient, Regus / Spaces, Creative Space und VersusVirus.Nach dem Abschluss haben die neuen Portfoliounternehmen des Founder Institute Schweiz nun Zugang zum globalen Netzwerk des Founder Institute und postgradualen Unterstützungsprogrammen, um ihr Geschäft weiter aufzubauen.Das nächste Programm des Founder Institute Schweiz ist für den Herbst 2021 in Planung. Bewerbungen können eingereicht werden unter https://FI.co/apply/zurich.Erfahren Sie mehr über das Founder Institute auf https://fi.coPressekontakt Schweiz:Ingeborg Gasser-Kriss, Co-Director (+41 79 3050071 / ingeborg.gasser-kriss@fimail.co)Weitere Pressemeldungen:https://fi.co/presshttps://www.presseportal.ch/de/nr/100077884Original-Content von: Founder Institute Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077884/100874864