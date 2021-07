Am morgigen Dienstag ist es endlich so weit. Apple wird nach US-Börsenschluss seine Q3-Zahlen veröffentlichen. Die Erwartungen an den iPhone-Riesen sind wie immer groß. Für Trader ergibt sich daraus aber eine spannende Situation, denn je nachdem wie die Zahlen ausfallen, ist mit starken Kursbewegungen zu rechnen. Das gilt dabei zu beachten.Für die Apple-Aktie läuft es bereits seit einem Monat wieder richtig rund. Am 22. Juni ist ihr der nachhaltige Sprung über die Begrenzung einer Dreiecksformation ...

