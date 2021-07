- Kontrolle der Lieferkette von Herstellung und Vertrieb durch die beiden gemäß GMP der EU zertifizierten Tochtergesellschaften von Materia wird ermöglicht

Kanabo wird sofort Zugang zu Hunderten von Apotheken in ganz Deutschland haben

Das zusammengeschlossene Unternehmen wird neu auf den Markt gekommene Produkte für europäische Patienten und Verbraucher vermarkten

Kanabo Group Plc (LSE:KNB) ("Kanabo" oder das "Unternehmen"), das erste Unternehmen für medizinisches Cannabis, das an der Londoner Börse notiert wird, hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Materia unterzeichnet, einem führenden Unternehmen für die Verarbeitung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis und CBD-haltigen Wellnessprodukten in Europa.

Das Board of Directors von Kanabo (das "Board") hat aktiv neue Partnerschaften und Möglichkeiten ausgelotet, um das Wachstum und die Marktdurchdringung von Kanabo zu beschleunigen. Das Board ist der Ansicht, dass die ergänzende Infrastruktur von Materia entscheidend für die Erweiterung und Stärkung der bestehenden Lieferwertkette für medizinisches Cannabis und CBD-Produkte von Kanabo sein wird.

Materia hat mit Tochtergesellschaften in Malta, Deutschland und im Vereinigten Königreich eine gefestigte Position auf dem europäischen Markt. Nach der Übernahme wird Kanabo die Produktion von der Beschaffung der Rohstoffe über die Eigenproduktion bis hin zum Vertrieb an Apotheken und den Endverbraucher steuern. Dazu zählt auch der direkte Eintritt in den Markt Deutschlands mit einem Volumen von mehr als 200 Mio. im vergangenen Jahr1, der voraussichtlich der dominierende Markt bleiben wird, während das Wachstum des europäischen Marktes bis 2025 Prognosen zufolge insgesamt 3,2 Mrd. betragen wird.2

Über Materia und Synergien mit Kanabo

Die maltesische Tochtergesellschaft von Materia, Materia Malta Operating Ltd. ("Materia Malta"), betreibt eine hochmoderne, nach GMP der EU zertifizierte Anlage, die für die Verarbeitung von medizinischen Cannabisblüten und -ölen strategisch gut aufgestellt ist. EU-GMP gilt weltweit als der Goldstandard für die Herstellung von Arzneimitteln, der in den meisten europäischen Ländern mit Blick auf Cannabis für medizinische Zwecke eingehalten werden muss. Mit dieser Anlage kann Materia Malta Cannabisblüten aus seinem weltweiten Netzwerk von Anbauern importieren und sie zu EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis für den anschließenden Export an Händler in ganz Europa weiterverarbeiten. Materia Malta beabsichtigt überdies, unter Nutzung seines Know-hows in der Anlage medizinische Cannabisextrakte herzustellen. Das Potenzial der Anlage mit Blick auf die Durchsatzkapazität für die Blüten liegt derzeit bei 6.000 kg pro Jahr. Basierend auf einem gemischten durchschnittlichen Verkaufspreis in mehreren europäischen Schlüsselmärkten entspricht dies einem möglichen Verkaufswert von 36 Mio. €.

Die von Kanabo erzielten Forschungsergebnisse werden durch die Anlage von Materia Malta vermarktet. Dazu zählen auch die Formeln, die für das Gerät VapePod von Kanabo entwickelt wurden und auf die Behandlung spezifischer Leiden wie Schlaflosigkeit, PTSD, neuropathische Schmerzen und Angstzustände abzielen.

In Deutschland, dem größten medizinischen Cannabismarkt Europas, ist die Materia Deutschland GmbH ("Materia Deutschland") ein vollumfänglich operativ tätiger pharmazeutischer Großhändler mit EU-GDP- und EU-GMP-Zertifikaten, mit denen er die Erlaubnis zum Import sowie Verkauf medizinischer Cannabisprodukte an deutsche Apotheken hat. Materia Deutschland hat Vereinbarungen mit zahlreichen Lieferanten getroffen und vertreibt seine medizinischen Cannabisprodukte seit über einem Jahr an Apothekenkunden.

Darüber hinaus ist die britische Tochtergesellschaft von Materia ("Materia UK") im Wellness-Sektor als Vertriebsplattform tätig und vertreibt mehrere führende Marken über Handpicked CBD, einen der größten E-Commerce-Marktplätze für CBD im Vereinigten Königreich. Kanabo wird Handpicked CBD zur Akquisition von Kunden für seine eigene CBD-Produktlinie und als Informationsgrundlage für seine zukünftige Innovationspipeline nutzen.

Avihu Tamir, Gründer und CEO von Kanabo, sagte: "Die einzigartige innovative Lieferkette von Materia wird starke Vertriebskanäle auf dem deutschen Markt bieten und neue strategische Partnerschaften mit Premium-Anbauern auf der ganzen Welt ermöglichen."

"Mit den F&E- und Vermarktungsmöglichkeiten von Kanabo werden wir neue innovative Verabreichungsmethoden entwickeln können, die ein noch größeres Marktpotenzial eröffnen. Die vergrößerte Gruppe wird das größte börsennotierte Cannabisunternehmen in Europa werden und uns mit Blick auf die beginnende Beschleunig des mehrere Milliarden Pfund schweren Markts für medizinisches Cannabis in eine einzigartige Position bringen."

Deepak Anand, CEO of Materia, führte aus: "Wir finden die Aussicht spannend, mit dem Team von Kanabo zusammenzuarbeiten. Kanabo ist als erstes Unternehmen für medizinisches Cannabis zur Notierung an der Londoner Börse zugelassen und hat ebenso wie wir das Ziel, ein Marktführer zu sein. Unsere gemeinsame Infrastruktur wird unserer Ansicht nach einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre, Partner, Kunden und Patienten schaffen."

Mit der Übernahme kann Kanabo an die bedeutenden Fortschritte dieses Jahres anknüpfen. Dazu gehören eine Liefervereinbarung mit der griechischen Anbaufirma Hellenic Dynamic, eine neue EU-GMP-Produktionslinie in Partnerschaft mit Pure Origin und der allererste Vertrag mit PharmaCann über eine Produktionslinie für VapePod-Kartuschen. Das Unternehmen meldete außerdem kürzlich eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit The LYPHE Group mit dem Zweck, die Rezepturformel für medizinisches Cannabis von Kanabo in diesem Monat im Vereinigten Königreich bereitzustellen. Darüber hinaus hat Kanabo bekannt gegeben, dass der Parlamentarier Dr. Daniel Poulter als Non-Executive Director das Unternehmen bei seiner Mission unterstützen wird, einen regulierten medizinischen Cannabismarkt im Vereinigten Königreich und Europa zu etablieren und anzuführen.

Endnoten

1 GKV-Spitzenverband, plus Schätzung der Privatverordnungen.

2 Prohibition Partners, 2021. "The European Cannabis Report: Edition 6".

Über Kanabo Group Plc

Kanabo errichtet ein Ökosystem für die Verbesserung des Wohlbefindens von Millionen Menschen auf der ganzen Welt durch die Bereitstellung einer alternativen Lösung für das Rauchen von medizinischen Cannabisblüten und schafft damit einen neuen Maßstab in der medizinischen Cannabisbranche. Kanabo setzt den Fokus auf den Vertrieb von Cannabisprodukten für Patienten und Produkte ohne THC für CBD-Konsumenten und hat umfangreiche Forschung und Entwicklung betrieben, um hochwertige Rezepturformeln für Cannabisextrakt, innovative medizinische Verdampfer und verschiedene Lösungen, bei dem ein Konsum ohne zu rauchen möglich ist, herzustellen.

Über Materia

Materia ist ein führendes unabhängiges Verarbeitungs- und Vertriebsunternehmen für medizinisches Cannabis und CBD-Wellnessprodukte. Materia hat ein robustes Produktions- und Vertriebs-Ökosystem gemäß GMP der EU für das Wachstum des legalen Cannabinoid-Markts in Europa entwickelt. Mit einem forschungsorientierten Team und regulatorischer Expertise setzt Materia den Fokus auf die margenstarken nachgelagerten Aktivitäten der Verarbeitung, Formulierung und des Vertriebs in Märkten, auf denen es Patienten gibt, die Cannabis als Medizin benötigen, oder CBD-Konsumenten, die sich innovative neue Produkte wünschen.

