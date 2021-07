Mit Dusch-WCs zu hoher Kapitalrendite: Einst in der Schweiz erfunden und zunächst besonders in Japan erfolgreich, ist die Kombination aus Toilette und Bidet für die Intimhygiene mit Wasser mittlerweile auch in Europa angekommen. Der europäische Marktführer von Sanitärtechnik heißt Geberit und gehört mit 3 Mrd. Schweizer Franken (CHF) Umsatz und rd. 25 Mrd. CHF Marktkapitalisierung zu den größten 20 Firmen der Eidgenossen.Mit der Akquisition des finnischen Badkeramikherstellers Sanitec stieg das Unternehmen 2015 in die Badkeramik ein, nachdem man sich vorher ausschließlich auf Spül- und Rohrleitungssysteme hinter der Wand fokussiert hatte. Mit dieser Kombination erhoffte sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...