Am Montag haben die Versicherungsmakler Aon und Willis Towers Watson das Ende ihrer Fusionspläne bekannt gegeben. Die Rechtsstreitigkeiten mit dem US-Justizministerium seien in eine Sackgasse geraten, vermeldet Aon. Die EU-Kommission hatte zuvor schon grünes Licht gegeben. Der Zusammenschluss der beiden Versicherungsmakler Aon und Willis Towers Watson hat nach Bekanntwerden des geplanten Deals im März für viel Aufsehen gesorgt. Am Montag dieser Woche haben die beiden Firmen die Fusion nun abgesagt ...

