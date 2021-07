FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seine jüngste Erholung unterbrochen. Auf die Stimmung der Anleger drückte eine weiter zunehmende Regulierung der chinesischen Privatwirtschaft durch die Regierung. Der deutsche Leitindex fiel nach vier Gewinntagen in Folge um 0,32 Prozent auf 15 618,98 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,21 Prozent auf 35 088,55 Zähler.

Am Wochenende hatte die chinesische Regierung eine Reform des privaten Bildungssektors angekündigt. Unternehmen, die Schullehrprogramme anböten, dürfen demnach keine Gewinne erzielen oder an die Börsen gehen. "Niemand weiß, wie stark sich die jüngste Regulierungswelle möglicherweise auch auf heimische Unternehmen auswirken kann", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Ein Ende der Maßnahmen aus Peking scheine nicht in Sicht./la/he

DE0008469008, DE0008467416