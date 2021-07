PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf -6

DJ PTA-CMS: OHB SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta032/26.07.2021/17:30) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 21.000 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 19.07. bis 23.07.2021 wurden insgesamt 5.040 eigene Aktien zu EUR 190.753,50 erworben.

Am 19.07. wurden 2.900 Aktien zu insgesamt EUR 109.395,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 37,7224), am 20.07. wurden 600 Aktien zu insgesamt EUR 22.325,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 37,2083), am 21.07. wurden 776 Aktien zu insgesamt EUR 29.008,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 37,3814), am 22.07 wurden 100 Aktien zu insgesamt EUR 3.852,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,5250), am 23.07. wurden 664 Aktien zu insgesamt EUR 26.173,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,4172).

Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro, ausführender Wertpapierdienstleister Stifel Europe Bank AG) über Xetra finden Sie hier:

Währung Anlageentscheidung Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Kaufentscheidungsträger Handelszeitpunkt Menge gem. Feld Preis des Handelsplatz innerhalb der Ausführung innerhalb der Firma das Geschäft gem. Feld 3 - Vorname(n) gem. Feld - Nachname(n) gem. Feld - Geburtsdatum gem. gem. Feld 28 30 gem. Preises gem. Feld 36 Firma [ inkl. ggf. [ inkl. ggf. Algorithmus ] gem. 13 14 Feld 15 Feld 33 gem. Algorithmus ] gem. Feld 59 Feld 34 Feld 57 1000000000000025049940162668004315487393700000003533 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 95 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 09:34:03.154873 1000000000000025049940162668004315497301500000003534 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 205 38,1 EUR XETA k.A. k.A. 09:34:03.154973 1000000000000025049940162668004833419548300000003559 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 70 38 EUR XETA k.A. k.A. 09:34:08.334195 1000000000000025049940162668004833423323200000003560 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 216 38 EUR XETA k.A. k.A. 09:34:08.334233 1000000000000025049940162668004833426897100000003561 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 14 38 EUR XETA k.A. k.A. 09:34:08.334268 1000000000000025049940162669142732986336600000013347 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 120 37,9 EUR XETA k.A. k.A. 12:43:47.329863 1000000000000025049940162669142733004767500000013348 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 6 37,9 EUR XETA k.A. k.A. 12:43:47.330047 1000000000000025049940162669197290418638900000013610 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 60 37,9 EUR XETA k.A. k.A. 12:52:52.904186 1000000000000025049940162669197290428594900000013611 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 14 37,9 EUR XETA k.A. k.A. 12:52:52.904285 1000000000000025049940162669404711164640400000014814 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 78 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:27:27.111646 1000000000000025049940162669404711184102800000014815 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 27 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:27:27.111841 1000000000000025049940162669404711189377000000014816 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 8 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:27:27.111893 1000000000000025049940162669404712196137700000014817 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 17 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:27:27.121961 1000000000000025049940162669404899555485400000014818 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 11 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:27:28.995554 1000000000000025049940162669440165561080900000015207 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 59 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 13:33:21.655610 1000000000000025049940162669465158672700000000015479 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 29 37,7 EUR XETA k.A. k.A. 13:37:31.586727 1000000000000025049940162669465158677851700000015480 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 271 37,7 EUR XETA k.A. k.A. 13:37:31.586778 1000000000000025049940162669949867959700100000019572 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 300 37,7 EUR XETA k.A. k.A. 14:58:18.679597 1000000000000025049940162669977263057012100000019840 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 112 37,5 EUR XETA k.A. k.A. 15:02:52.630570 1000000000000025049940162669984617259670600000019926 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 52 37,5 EUR XETA k.A. k.A. 15:04:06.172596

1000000000000025049940162670002206571746800000020042 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 36 37,5 EUR XETA k.A. k.A. 15:07:02.065717 1000000000000025049940162670145794791656800000020976 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 143 37,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:30:57.947916 1000000000000025049940162670288884215361100000022492 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 7 37,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:54:48.842153 1000000000000025049940162670288884220276200000022493 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 20 37,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:54:48.842202 1000000000000025049940162670288884224457500000022494 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 11 37,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:54:48.842244 1000000000000025049940162670288884241106200000022495 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 53 37,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:54:48.842411 1000000000000025049940162670289608717321600000022496 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 66 37,55 EUR XETA k.A. k.A. 15:54:56.087173 1000000000000025049940162670626120259043000000026188 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 400 37,6 EUR XETA k.A. k.A. 16:51:01.202590 1000000000000025049940162670656074590487800000026515 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 388 37,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:56:00.745904 1000000000000025049940162670656074621856500000026516 k.A k.A. k.A. 19.07.2021 12 37,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:56:00.746218 Summe 19.07.2021 2900 37,7224 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162676955896692880500000003797 k.A k.A. k.A. 20.07.2021 50 37,4 EUR XETA k.A. k.A. 10:25:58.966928 1000000000000025049940162677341882039325300000005665 k.A k.A. k.A. 20.07.2021 150 37,3 EUR XETA k.A. k.A. 11:30:18.820393 1000000000000025049940162677341882039325300000005667 k.A k.A. k.A. 20.07.2021 300 37,2 EUR XETA k.A. k.A. 11:30:18.820393 1000000000000025049940162677342896430056100000005677 k.A k.A. k.A. 20.07.2021 23 37 EUR XETA k.A. k.A. 11:30:28.964300 1000000000000025049940162677342896435082900000005678 k.A k.A. k.A. 20.07.2021 70 37 EUR XETA k.A. k.A. 11:30:28.964350 1000000000000025049940162677342896436233100000005679 k.A k.A. k.A. 20.07.2021 7 37 EUR XETA k.A. k.A. 11:30:28.964362 Summe 20.07.2021 600 37,2083 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162685683332753771700000004743 k.A k.A. k.A. 21.07.2021 50 37,8 EUR XETA k.A. k.A. 10:40:33.327537 1000000000000025049940162685863727520933200000005666 k.A k.A. k.A. 21.07.2021 100 37,65 EUR XETA k.A. k.A. 11:10:37.275209 1000000000000025049940162685863727520933200000005668 k.A k.A. k.A. 21.07.2021 300 37,45 EUR XETA k.A. k.A. 11:10:37.275209 1000000000000025049940162685863727520933200000005673 k.A k.A. k.A. 21.07.2021 300 37,1 EUR XETA k.A. k.A. 11:10:37.275209 1000000000000025049940162688068240792255100000017584 k.A k.A. k.A. 21.07.2021 10 38 EUR XETA k.A. k.A. 17:18:02.407922 1000000000000025049940162688177364201860400000018717 k.A k.A. k.A. 21.07.2021 16 38 EUR XETA k.A. k.A. 17:36:13.642018 Summe 21.07.2021 776 37,3814 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162694444709792107600000005592 k.A k.A. k.A. 22.07.2021 2 38,4 EUR XETA k.A. k.A. 11:00:47.097921 1000000000000025049940162695117006689425700000009305 k.A k.A. k.A. 22.07.2021 15 38,4 EUR XETA k.A. k.A. 12:52:50.066894

1000000000000025049940162695274282072046700000010107 k.A k.A. k.A. 22.07.2021 33 38,4 EUR XETA k.A. k.A. 13:19:02.820720 1000000000000025049940162696731864982002600000019129 k.A k.A. k.A. 22.07.2021 50 38,65 EUR XETA k.A. k.A. 17:21:58.649820 Summe 22.07.2021 100 38,525 EUR XETA XETA 1000000000000025049940162702760571183240500000002861 k.A k.A. k.A. 23.07.2021 40 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 10:06:45.711832 1000000000000025049940162702760571190523000000002862 k.A k.A. k.A. 23.07.2021 60 38,95 EUR XETA k.A. k.A. 10:06:45.711905 1000000000000025049940162705080234013282900000012361 k.A k.A. k.A. 23.07.2021 500 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 16:33:22.340132 1000000000000025049940162705242214112215800000013259 k.A k.A. k.A. 23.07.2021 64 39,5 EUR XETA k.A. k.A. 17:00:22.141122 Summe 23.07.2021 664 39,4172 EUR XETA XETA "Alle mit o.g. Rückkaufprogramm zusammenhängende Orders gemäß Art. 5 Abs. 3 MAR i.V.m. Art. Alternativ kann auch der komplette Datensatz mit 25 Abs. 1 u. 2 allen 51 Feldern übermittelt werden " MiFiR Rot bezeichnet sind die Felder gemäß Tabelle 2 des Anhangs von Del. EU-VO 2017/580 Neu / Änderung / Währung Kauf / Datum und Datum und Uhrzeit der Segment MIC gem. Feld Stornierung / vollst. Limitpreis gem. Transaktionspreis des Verkauf Anfangsmenge Restmenge gem. Vom Handelsplatz vergebener Uhrzeit gem. Gültigkeitsdauer gem. Feld 10 Gültigkeitsdauer gem. 16 od. teilweise Feld 24 gem. Feld 28 Preises gem. gem. Feld 36 Feld 37 Transaktionsidentifikationscode Feld 9 Feld 12 Ausführung gem. Feld 21 gem. Feld 32 gem. Feld 48 Feld 29 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 38,1 EUR BUYI 300 300 1626672630302067148 09:12:27.480856 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 38 EUR BUYI 300 300 1626672630302067149 09:12:32.726666 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,8 EUR BUYI 300 300 1626672630302067150 09:12:39.698301 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 38,1 38,1 EUR BUYI 300 205 1626672630302067148 09:34:03.154873 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 38,1 38,1 EUR BUYI 205 0 1626672630302067148 09:34:03.154973 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 38 38 EUR BUYI 300 230 1626672630302067149 09:34:08.334195 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 38 38 EUR BUYI 230 14 1626672630302067149 09:34:08.334233 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 38 38 EUR BUYI 14 0 1626672630302067149 09:34:08.334269 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,75 EUR BUYI 300 300 1626672630302067150 09:34:13.113883 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,7 EUR BUYI 300 300 1626672630302067150 09:34:13.657697 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,65 EUR BUYI 300 300 1626672630302067150 09:34:14.866555 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,3 EUR BUYI 300 300 1626672630302067230 09:34:45.597975 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,8 EUR BUYI 200 200 1626672630302067150 12:05:02.272771 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,7 EUR BUYI 200 200 1626672630302067512 12:06:34.578922 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,9 EUR BUYI 200 200 1626672630302067543 12:32:17.108684 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,9 37,9 EUR BUYI 200 80 1626672630302067543 12:43:47.329863 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,9 37,9 EUR BUYI 80 74 1626672630302067543 12:43:47.330047 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,9 37,9 EUR BUYI 74 14 1626672630302067543 12:52:52.904186 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,9 37,9 EUR BUYI 14 0 1626672630302067543 12:52:52.904285 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,8 37,8 EUR BUYI 200 122 1626672630302067150 13:27:27.111646 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,8 37,8 EUR BUYI 122 95 1626672630302067150 13:27:27.111841 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,8 37,8 EUR BUYI 95 87 1626672630302067150 13:27:27.111893

19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,8 37,8 EUR BUYI 87 70 1626672630302067150 13:27:27.121961 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,8 37,8 EUR BUYI 70 59 1626672630302067150 13:27:28.995554 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,7 EUR BUYI 300 300 1626672630302067512 13:29:11.409972 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,8 37,8 EUR BUYI 59 0 1626672630302067150 13:33:21.655610 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,7 37,7 EUR BUYI 300 271 1626672630302067512 13:37:31.586727 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,7 37,7 EUR BUYI 271 0 1626672630302067512 13:37:31.586778 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,4 EUR BUYI 200 200 1626672630302067230 13:38:41.411810 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,2 EUR BUYI 300 300 1626672630302067675 13:38:47.026064 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37 EUR BUYI 300 300 1626672630302067676 13:38:51.222165 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,5 EUR BUYI 200 200 1626672630302067230 14:37:26.536350 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,7 37,7 EUR BUYI 300 0 1626672630302067750 14:58:18.679597 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,7 EUR BUYI 300 300 1626672630302067750 14:58:18.679597 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,5 37,5 EUR BUYI 200 88 1626672630302067230 15:02:52.630570 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,5 37,5 EUR BUYI 88 36 1626672630302067230 15:04:06.172596 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,5 37,5 EUR BUYI 36 0 1626672630302067230 15:07:02.065717 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,55 EUR BUYI 300 300 1626672630302067675 15:30:57.947916 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,55 37,55 EUR BUYI 300 157 1626672630302067675 15:30:57.947916 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,55 37,55 EUR BUYI 157 150 1626672630302067675 15:54:48.842153 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,55 37,55 EUR BUYI 150 130 1626672630302067675 15:54:48.842202 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,55 37,55 EUR BUYI 130 119 1626672630302067675 15:54:48.842244 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,55 37,55 EUR BUYI 119 66 1626672630302067675 15:54:48.842411 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,55 37,55 EUR BUYI 66 0 1626672630302067675 15:54:56.087173 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,1 EUR BUYI 400 400 1626672630302067676 15:55:35.695617 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 37,3 EUR BUYI 200 200 1626672630302067894 15:55:52.504535 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,3 EUR BUYI 400 400 1626672630302067894 16:33:28.162448 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,45 EUR BUYI 400 400 1626672630302067676 16:49:19.181795 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,5 EUR BUYI 400 400 1626672630302067676 16:49:28.712592 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,55 EUR BUYI 400 400 1626672630302067676 16:49:36.061355 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,6 EUR BUYI 400 400 1626672630302067676 16:49:37.164253 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,6 37,6 EUR BUYI 400 0 1626672630302067676 16:51:01.202590 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA REME 37,5 EUR BUYI 400 400 1626672630302067894 16:51:43.838017 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA PARF 37,5 37,5 EUR BUYI 400 12 1626672630302067894 16:56:00.745904 19.07.2021 GTDV 13.07.2022 23:59:59 XETA FILL 37,5 37,5 EUR BUYI 12 0 1626672630302067894 16:56:00.746218 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 36,8 EUR BUYI 200 200 1626759030228065095 09:04:46.255769 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 36,4 EUR BUYI 200 200 1626759030228065096 09:05:01.454119 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 36,2 EUR BUYI 200 200 1626759030228065112 09:05:19.420000 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 36,6 EUR BUYI 300 300 1626759030228065118 09:06:36.208195 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,4 EUR BUYI 200 200 1626759030228065227 09:58:31.604486

20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,2 EUR BUYI 300 300 1626759030228065228 09:58:44.830296 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37 EUR BUYI 100 100 1626759030228065229 09:59:09.064749 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA PARF 37,4 37,4 EUR BUYI 200 150 1626759030228065227 10:25:58.966928 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA REME 37,3 EUR BUYI 150 150 1626759030228065227 10:34:58.608573 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37,2 37,2 EUR BUYI 300 0 1626759030228065228 11:30:18.820393 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37,3 37,3 EUR BUYI 150 0 1626759030228065227 11:30:18.820393 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA PARF 37 37 EUR BUYI 100 77 1626759030228065229 11:30:28.964300 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA PARF 37 37 EUR BUYI 77 7 1626759030228065229 11:30:28.964350 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37 37 EUR BUYI 7 0 1626759030228065229 11:30:28.964362 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37 EUR BUYI 200 200 1626759030228065501 11:45:38.462416 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,1 EUR BUYI 150 150 1626759030228065646 13:07:57.937499 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,2 EUR BUYI 300 300 1626759030228506001 16:23:52.539729 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,2 EUR BUYI 300 300 1626759030228506001 17:39:17.629738 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,1 EUR BUYI 150 150 1626759030228065646 17:39:17.629848 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37 EUR BUYI 200 200 1626759030228065501 17:39:17.630081 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 36,6 EUR BUYI 300 300 1626759030228065118 17:39:24.082368 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 36,2 EUR BUYI 200 200 1626759030228065112 17:39:24.082491 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 36,4 EUR BUYI 200 200 1626759030228065096 17:39:24.082686 20.07.2021 DAVY 20.07.2021 23:59:59 XETA CAME 36,8 EUR BUYI 200 200 1626759030228065095 17:39:24.083155 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,45 EUR BUYI 300 300 1626845430090101160 09:26:42.511137 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,1 EUR BUYI 300 300 1626845430090101161 09:26:52.169556 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 36,9 EUR BUYI 600 600 1626845430090101174 09:27:03.635464 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,65 EUR BUYI 100 100 1626845430090101175 09:27:13.540159 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,75 EUR BUYI 50 50 1626845430090101190 09:34:07.945675 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA REME 37,8 EUR BUYI 50 50 1626845430090101190 10:40:33.313321 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37,8 37,8 EUR BUYI 50 0 1626845430090101190 10:40:33.327537 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37,1 37,1 EUR BUYI 300 0 1626845430090101161 11:10:37.275209 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37,45 37,45 EUR BUYI 300 0 1626845430090101160 11:10:37.275209 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA FILL 37,65 37,65 EUR BUYI 100 0 1626845430090101175 11:10:37.275209 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,2 EUR BUYI 300 300 1626845430090101543 12:22:30.496062 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,35 EUR BUYI 300 300 1626845430090101544 12:22:48.991707 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,5 EUR BUYI 200 200 1626845430090101970 15:38:09.606636 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38 EUR BUYI 100 100 1626845430090462090 16:24:02.798747 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38 38 EUR BUYI 100 90 1626845430090462090 17:18:02.407922 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38 38 EUR BUYI 90 74 1626845430090462090 17:36:13.642018 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38 EUR BUYI 74 74 1626845430090462090 17:41:32.182568 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,5 EUR BUYI 200 200 1626845430090101970 17:41:32.182817 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,35 EUR BUYI 300 300 1626845430090101544 17:41:32.182895

21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,2 EUR BUYI 300 300 1626845430090101543 17:41:37.526658 21.07.2021 DAVY 21.07.2021 23:59:59 XETA CAME 36,9 EUR BUYI 600 600 1626845430090101174 17:41:37.526803 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38 EUR BUYI 300 300 1626931880085067119 09:19:07.519122 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,6 EUR BUYI 300 300 1626931880085067120 09:19:17.938963 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 37,3 EUR BUYI 300 300 1626931880085067121 09:19:31.081374 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,1 EUR BUYI 150 150 1626931880085067132 09:34:59.883571 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,4 EUR BUYI 50 50 1626931880085067265 11:00:06.880661 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,4 38,4 EUR BUYI 50 48 1626931880085067265 11:00:47.097921 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA PARF 38,4 38,4 EUR BUYI 48 33 1626931880085067265 12:52:50.066894 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA FILL 38,4 38,4 EUR BUYI 33 0 1626931880085067265 13:19:02.820720 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,25 EUR BUYI 150 150 1626931880085067902 14:35:37.357051 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,25 EUR BUYI 150 150 1626931880085067902 16:43:20.962051 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 38,65 EUR BUYI 50 50 1626931880085518039 17:21:58.649772 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA FILL 38,65 38,65 EUR BUYI 50 0 1626931880085518039 17:21:58.649820 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38 EUR BUYI 300 300 1626931880085067119 17:52:10.920922 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,6 EUR BUYI 300 300 1626931880085067120 17:52:10.921137 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA CAME 37,3 EUR BUYI 300 300 1626931880085067121 17:52:10.921226 22.07.2021 DAVY 22.07.2021 23:59:59 XETA CAME 38,1 EUR BUYI 150 150 1626931880085067132 17:52:13.550285 23.07.2021 GTDV 15.07.2022 23:59:59 XETA PARF 38,95 38,95 EUR BUYI 100 60 1627018244357034240 10:06:45.711832 23.07.2021 GTDV 15.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 38,95 EUR BUYI 100 100 1627018244357034240 10:06:45.711832 23.07.2021 GTDV 15.07.2022 23:59:59 XETA FILL 38,95 38,95 EUR BUYI 60 0 1627018244357034240 10:06:45.711905 23.07.2021 GTDV 15.07.2022 23:59:59 XETA NEWO 39,5 EUR BUYI 500 500 1627018244357034856 16:33:22.340132 23.07.2021 GTDV 15.07.2022 23:59:59 XETA FILL 39,5 39,5 EUR BUYI 500 0 1627018244357034856 16:33:22.340132 23.07.2021 DAVY 23.07.2021 23:59:59 XETA NEWO 39,35 EUR BUYI 64 64 1627018244357034867 16:33:57.338688 23.07.2021 DAVY 23.07.2021 23:59:59 XETA REME 39,5 EUR BUYI 64 64 1627018244357034867 17:00:22.141122 23.07.2021 DAVY 23.07.2021 23:59:59 XETA FILL 39,5 39,5 EUR BUYI 64 0 1627018244357034867 17:00:22.141122

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Martina Lilienthal Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

