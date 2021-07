Die Ryanair hat am Montag neueste Geschäftszahlen präsentiert. Diese fielen erwartungsgemäß verhalten aus, doch der Blick nach vorne macht den Anlegern Mut. Das lockt zu Wochenbeginn Käufer in den Markt. Auch dürfte Ryanair zunehmend vom Trend hin zu Billigflügen - auch im Geschäftsreiseverkehr - profitieren. Warum das Papier langfristig attraktiv bleibt, was Anleger wissen müssen und wie sich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...