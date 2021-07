DJ XETRA-SCHLUSS/Leichte Abgaben zu Wochenbeginn - Morphosys brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit kleinen Abgaben geschlossen. Schwache Vorlagen der chinesischen Börsen drückten etwas auf die Stimmung. In China lasteten vor allem neue Regulierungen für den Bereich E-Learning auf den Kursen der Technologie-Aktien. Daneben ist der Ifo-Index im Juli überraschend gefallen. Daneben halten sich die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 15.619 Punkte.

Bei Morphosys drückt der Schuh gleich an zwei Stellen

Für Morphosys ging es nach gesenkter Prognose um 8,7 Prozent nach unten. Morphosys erwartet im laufenden Jahr nun einen Konzernumsatz zwischen 155 bis 180 Millionen Euro nach bislang 150 bis 200 Millionen Euro. Hintergrund sind die aktualisierten Erwartungen für die Produktumsätze von Monjuvi. Das sorgte bei den Anlegern für Enttäuschung, wurde doch die Entwicklung von Monjuvi genau verfolgt.

Daneben wurden die Erwartungen an die Aufwendungen nach oben angepasst. Diese werden nun in einer Größenordnung von 435 bis 465 Millionen Euro nach bisher 355 bis 385 Millionen Euro erwartet. Dies wiederum spiegelt hauptsächlich die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals wider. Auch das dürfte bei den Anlegern nicht gut angekommen sein, sehen viele den Kauf von Constellation ohnehin kritisch.

Daneben standen weiter Vonovia (minus 2,5 Prozent) und Deutsche Wohnen (plus 1,2 Prozent) im Blick. Zwar ist das Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen gescheitert, weil Vonovia die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus 1 Aktie verfehlt hat. Vonovia habe aber alle Optionen offen gelassen. "Beide wollen nach dem derzeitigen Stand den Deal", so ein Händler.

"Den Deal wegen 2,38 Prozent scheitern zu lassen würde uns überraschen", hieß es auch bei Baader. Zwar werde Vonovia die angedienten Aktien vermutlich zunächst einmal zurückgeben. Vonovia könnte dann aber weitere Aktien der Deutsche Wohnen am Markt kaufen und anschließend ein neues Gebot mit einer niedrigeren Schwelle lancieren.

Bechtle mit uneinheitlichen Zahlen

Bechtle verloren nach Vorlage von Zahlen 0,8 Prozent. Diese fielen uneinheitlich aus. Die Aktie hatte sich zuvor gut entwickelt, was ein weiterer Grund für die zurückhaltende Reaktion gewesen sein dürfte. Für SAF-Holland ging es 2,3 Prozent nach oben. Hier stützten Spekulationen, das Unternehmen könnte die Prognose anheben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.618,98 -0,3% +13,85% DAX-Future 15.609,00 -0,3% +14,34% XDAX 15.620,47 -0,3% +14,28% MDAX 35.088,55 -0,2% +13,94% TecDAX 3.644,42 -0,7% +13,44% SDAX 16.419,70 +0,4% +11,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,90 -4 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 11 19 0 2.132,4 38,6 54,9 MDAX 25 34 1 634,5 21,4 27,3 TecDAX 7 21 2 564,1 14,8 21,0 SDAX 42 24 4 111,0 5,0 6,6 ===

